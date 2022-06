Steun Alveringemse scholen en kom naar de bingo

Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in De Kwelle om er het gekende spelletje bingo te spelen. De opbrengst dient voor het inleggen van een schoolbus. Er zijn zes rondes waarbij talrijke prijzen te winnen vallen. Een dames- en herenfiets zijn maar twee voorbeelden. Eén bingokaart kost slechts twee euro en kan je in voorverkoop bestellen bij de Alveringemse scholen. Je kan ook Spelenderwijs contacteren op 058 28 89 48 of info@spelenderwijs.be of Vrije Basisschool op 058 28 91 03 of vrijebasisschool.alveringem@telenet.be.