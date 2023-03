RONDVRAAG. Alveringem zet voorlopig geen extra laadpalen: “We wachten af of de Vlaamse inschatting wel juist is”

Vrachtwa­gen belandt in gracht: rijbaan urenlang afgesloten

De Nieuwpoortstraat is ter hoogte van Pervijze (Diksmuide) afgesloten nadat een grote vrachtwagen er in de gracht belandde. Die was geladen met badkamermeubels en vaten olie. Alles moet dan ook eerst overgeladen worden. De trucker zelf bleef ongedeerd.