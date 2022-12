“Praten met je geliefde voelt in deze ruimte niet alsof je tegen een muur spreekt”: woonzorgcentrum ’t Hoge in Alveringem biedt unieke beleving voor mensen met dementie

Diksmuide Eigenaar bankautoma­ten Cashpunt belooft meer netheid en privacy: “Besparin­gen mogen niet ten koste van de dienstver­le­ning gaan”

Gebrek aan privacy terwijl je geld afhaalt, geen biljetten van vijf of tien euro beschikbaar en overal bankbriefjes in het rond. De klachten over het Cashpunt, met verschillende bankautomaten in de Generaal Baron Jacquesstraat in Diksmuide, zijn niet min. In een brief reageert de eigenaar nu.

28 november