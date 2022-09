Politie massaal aanwezig in Stavele voor man die zich verschanst in woning

Ieper Internatio­na­le conferen­tie in kader tijdelijke tentoon­stel­ling ‘Voor de Beschaving’

Naar aanleiding van de tijdelijke tentoonstelling ‘Voor de Beschaving. De Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten, 1914-1923’ organiseert het In Flanders Fields Museum een internationale conferentie ‘The First World War in the Middle East Aftermath and Legacies’.

7 september