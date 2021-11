Opnieuw illegale sigarettenfabriek ontdekt: 11 miljoen sigaretten in beslag, 15 arrestaties

AlveringemDe douane is vrijdagmorgen binnengevallen in een loods bij een B&B in de Vaartstraat in Oeren (Alveringem) en doekte daarbij een illegale sigarettenfabriek op. Daarbij zijn 11 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen, met een straatwaarde van maar liefst 3 miljoen euro. De douane arresteerde ook 15 Oost-Europeanen.