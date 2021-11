Ook in Stavele treedt IJzer uit oevers: gemeentelijk rampenplan afgekondigd

StaveleDoor de immense regenval van afgelopen dagen is de IJzer buiten haar oevers getreden. Naast Roesbrugge (Poperinge) wordt nu ook het dorpje Stavele (Alveringem), een paar kilometer stroomafwaarts, getroffen door de wateroverlast. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.

De broeken van de IJzervallei zijn volgelopen. Enkele straten in Stavele staan al blank. Rond 14.30 uur werd de gemeentelijke fase van het noodplan afgekondigd door de burgemeester, Gerard Liefooghe (CD&V). “Uit voorzorg, want we weten niet hoeveel water er nog onze richting uit komt. In de Krombekestraat, een lager gelegen gebied, lijkt de situatie het meest precair. Die straat en enkele huizen zijn intussen afgedamd met zandzakken door de brandweer”, aldus Liefooghe.

Volledig scherm In Stavele staan enkele straten blank. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd omdat de IJzer er uit zijn oevers dreigt te treden. Vooral de Krombekestraat wordt bedreigd. De brandweer voert zandzakjes aan. © Bart Boterman

Voorlopig stroomt er dus nog weinig water binnen in woningen. “Hier en daar is er lichte insijpeling, maar ernstige gevallen hebben we nog niet genoteerd. Evacuaties zijn nog niet nodig gebleken, godzijdank. De situatie lijkt momenteel nog net beheersbaar. We houden natuurlijk hout vast”, zegt de burgemeester.

De hoge debietpompen van brandweer Westhoek blijven de komende uren nog op volle toeren draaien. De Krombekestraat is volledig afgesloten ter hoogte van het zuiveringsstation. Om Stavele te bereiken is er een omleiding voorzien via de Roggestraat - Oude Krombekestraat en Hoekjesstraat.

Volledig scherm In Stavele staan enkele straten blank, zoals hier de Krombekestraat. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd omdat de IJzer er uit zijn oevers dreigt te treden. © Bart Boterman

Crisisoverleg

Vanavond is er opnieuw overleg met de opgerichte crisiscel van de gemeente, in de brandweerpost Zuid-IJzer. Liefooghe blijft de hele avond ter plaatse om de situatie mee te monitoren. Voorlopig lijkt de toestand nog net onder controle. In Nieuwpoort staan de sluizen alvast wagenwijd open zodat het water zo snel mogelijk richting de Noordzee vloeit.

Volledig scherm De brandweer maakt een dam in de Krombekestraat in Stavele om het stijgende water tegen te houden. © Brandweer Westhoek

“In de voorbije drie uur is het water niet gestegen, maar ook niet gezakt”, getuigde journalist Klaas Danneel in het VTM Nieuws. “Enkele huizen zijn bedreigd, maar lopen voorlopig niet onder. Een dijk van zandzakjes moet beletten dat de dorpskern onderloopt. Een kritiek moment volgt vanavond nog, als er hoog water is in Nieuwpoort (waar de IJzer uitmondt; nvdr). Dan kunnen de sluizen niet open en kan het water dus ook niet wegtrekken.”

Weerman Frank Duboccage verwacht naar het einde van de week toe nog wel een pak regen. “Morgen en overmorgen zal het meevallen, maar in het weekend worden felle buien verwacht (tot 40 l/m²; nvdr).”