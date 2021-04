Nicolaas achtervolgde dief in gestolen Volvo: “Toen hij bijna een kind omver reed, besloten we ermee te kappen”

Diksmuide Diksmuide­ling Werner Verheecke overleden: “Hij heeft tot het laatste moment genoten van de muziek waar hij zo van hield”

25 april Werner Verheecke (72) is donderdag overleden en wordt in intieme kring begraven in de Sint-Pieterskerk in Esen, het dorp waar hij zo lang, zo graag heeft gewoond. Beroepshalve was hij jaren bankbediende, maar de Diksmuideling - met een groot hart voor de zwakkeren - is vooral in muziekmiddens bekend. Zo zullen zijn vrouw, kinderen en vrienden hem herinneren.