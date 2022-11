N-VA-raadsleden Astrid en Bart doeken partij op en zetelen als onafhankelijken

“Een nationale partij vertegenwoordigen heeft voor- en nadelen”, schetst Astrid. “Onze lokale afdeling bestond uit slechts drie personen. Nationale standpunten zijn niet altijd van toepassing in een landelijke gemeente zoals Alveringem. We zijn ervan overtuigd dat de inwoners het zeker zullen aanvaarden dat we voortaan zonder kleur en enkel in hun belang verder werken. Bart en ik zullen verder blijven samenwerken en ook de goeie verstandhouding met oppositiepartij PRO blijft. Ons onafhankelijk statuut betekent niet dat we opeens andere mensen zijn geworden. We blijven een aanspreekpunt voor iedereen.”

Begrip

Sander Loones toont begrip voor de beslissing van Astrid en Bart. “Uiteraard heb ik daar respect voor. In Alveringem is er zeker nog affiniteit met onze partijstandpunten. Het is echter nu nog te vroeg om onze plannen voor de gemeenteraadsverkiezing in die gemeente bekend te maken. We nemen het in beraad of we al dan niet een nieuwe afdeling zullen opstarten.” Zowel Astrid als Bart zijn bezig aan hun eerste legislatuur in de Alveringemse gemeenteraad.