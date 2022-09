Man verschanst zich in woning in Stavele, maar laat zich uiteindelijk inrekenen

Bij het parket bevestigen ze de politieactie, maar zijn ze voorlopig karig met commentaar. “In Stavele heeft een man zich alleen verschanst in zijn woning”, klonk het. “De politie is ter plaatse om op hem in te praten en hem naar buiten te krijgen. De communicatie beperkt zich tot dit bericht.”

“We merkten plots dat er iets aan de hand was en we mochten niet meer buiten”, zegt een buurvrouw. “Het duurde toch een paar uur vooraleer alles was afgelopen. Wat er precies aan de hand was, kregen we niet te horen. Ik vond het vooral schrikken voor de kinderen van het schooltje net voor het betrokken huis. Toen we plots de kinderen naar buiten zagen komen, wisten we dat het voorbij was. Normaal is het hier heel rustig, maar zo zie je maar, er kan overal wel eens iets gebeuren.”