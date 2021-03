Man krijgt 40 maanden cel voor misbruik van stiefdochter (11): “Het is mogelijk in mijn slaap gebeurd”

Brielen Rijhuis onbewoon­baar na uitslaande brand, één bewoner raakt ernstig verbrand

25 februari Twee Poolse mannen kwamen donderdagmiddag vlak bij de kerk van Brielen in de problemen toen een felle brand uitbrak in de huurwoning die ze sinds een zestal jaar betrekken met een aantal landgenoten. Beiden raakten bevangen door de rook, één van hen liep ook brandwonden op. De huurwoning is helemaal vernield, de benedenverdieping is uitgebrand. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de dakloze Polen.