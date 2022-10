Kleuter Nina (4) zit hele dag opgesloten in schoolbus: “Zelfs op school vonden ze het niet vreemd dat ze niet in de klas zat”

Watou Met afbraak van gebouwen Callicanes verdwijnt een stuk grensge­schie­de­nis: “Kort na opening werden de binnengren­zen afgeschaft”

Op de Frans-Vlaamse grens in Watou zijn arbeiders momenteel de oude douanegebouwen Callicanes met de grond gelijk aan het maken. Eindelijk, want de panden stonden meer dan 30 jaar leeg. Poperingenaar Kristof Papin (52) was als jonge muzikant bij de officiële opening in 1988 aanwezig. “De grenspost moest een economische ‘pool’ worden, maar het is er nooit van gekomen.”

