Ingrid is ten einde raad: “Onze windhonden zijn in tien jaar tijd al zeven keer aangevallen. Laatst nog door een rottweiler”

AlveringemIngrid Mariman (56) uit Alveringem liep op 18 maart de schrik van haar leven op. Ze wandelde met haar windhonden in het landelijke Alveringem. Plots sprong een rottweiler over een omheining en greep de dieren. Pablo en Philip, zo heten de windhonden, moesten onder narcose gehecht worden. Ingrid vraagt de gemeente om stappen te nemen maar burgemeester Gerard Liefooghe (GemeentebelangenCD&V) reageert afwachtend: “We hadden een goed gesprek met de eigenaar van de rottweiler”, laat Liefooghe weten.

Ingrid, aangesproken als Inge, verhuisde tien jaar geleden met haar man van De Panne naar Alveringem. Ze dacht er vele rustige wandelingen te kunnen maken met haar windhonden die ze redde uit Spanje maar dat draaide anders uit. “Al zeven keer zijn mijn dieren aangevallen geweest in deze gemeente”, vertelt ze. “Vooral onze Pablo en Philip worden geviseerd, Streda is vinniger. Van de zeven aanvallen moesten mijn dieren drie keer genaaid worden. De meest recente keer was op 18 maart. We zijn er nog niet goed van. Zoals elke dag lieten we onze dieren uit. Plots sprong een rottweiler over een omheining en beet in Pablo en Philip. De gevolgen waren niet te overzien. Mijn man was gelukkig niet gewond maar wel in shock van wat er was gebeurd. Overal hing er bloed en beide honden moesten in allerijl naar de dierenarts. Daar werden de wonden onder narcose gehecht. De kosten lopen intussen op tot ruim 400 euro.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De rottweiler had deze windhond stevig beet © RV

Inge laat het er niet bij en diende klacht in bij de lokale politie. “Daar kreeg ik te horen dat het een verzekeringskwestie was maar die is nog steeds lopende. De medische kosten terug betaald krijgen is één iets, ik wil dat de burgemeester de eigenaar ook aanmaant om extra stappen te zetten. De omheining moet veel hoger. Niet ver daar vandaan is een speelpleintje. Ik mag er niet aan denken dat die rottweiler hen zou aanvallen.”

Daarvoor vreest burgemeester Liefooghe niet. “Er hangt nu voorlopig een strooien bedekking aan de omheining. Dat heeft de eigenaar zelf gedaan. Via de wijkagent vernam ik dat die rottweiler voordien op een appartement leefde. De hond is heel lief naar mensen maar heeft nog niet veel contact gehad met honden. We kregen nog geen andere klachten binnen over gelijkaardige feiten. We volgen de situatie uiteraard van nabij op. De eigenaar is zeker niet van kwade wil. Hij zal zijn hond enkel onder zijn toezicht in de tuin laten. Ik heb de dame met haar windhonden gesuggereerd om voorlopig een andere route te nemen.”

Volledig scherm De schrik bij Ingrid en haar honden zit er goed in © RV

Die raad zal Inge noodgedwongen opvolgen. “Ik kan niet anders. Toen ik een paar dagen na de feiten opnieuw langs daar stapte, had ik de indruk dat die rottweiler opnieuw zou springen. In paniek ben ik terug naar huis gelopen. We blijven pleiten voor een strengere aanpak zowel op gevaarlijke honden die kunnen ontsnappen als op honden die niet aangelijnd zijn. We kunnen toch moeilijk telkens een blokje rond wandelen omdat er ergens een dier zit dat niet te vertrouwen is.”

Volledig scherm De dieren dragen een truitje zodat ze niet kunnen likken aan hun wonde © RV