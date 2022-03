In de Westhoek sneeuwt het alvast... meeuwen

In de Westhoek is het in deze periode van het jaar een vertrouwd beeld: meeuwen die in een grote groep op de akkers landen. De boeren rijden het land om en dat weten de vogels maar al te goed. Ze verlaten de pier aan zee om te smullen van de pieren in de omgewoelde akkerlanden. Schade berokkenen de meeuwen niet. Ze tonen zelfs aan dat het vruchtbare grond is, gezien er leven in de aarde zit. Behalve wat uitwerpselen zijn er dus geen risico’s verbonden aan de zeevogels die momenteel eerder tuk zijn op de Westhoek.