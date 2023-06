“Ik had hem écht niet gezien. Het spijt me”: jonge bestuurder (19) in tranen na dodelijk ongeval dat leven kost aan advocaat (47)

MIJN DORP. Journalist en directeur van kunstacade­mie Wim Chielens (62) over zijn Reningelst: “Ik ben heel trots op de mouttoren van de Kinderbrou­we­rij”

Wim Chielens (62) werkte 26 jaar voor Radio 2 als journalist en producer. In 2006 werd hij directeur afdeling Woord van de Poperingse kunstacademie, om er in 2012 algemeen directeur te worden. Ondertussen pende hij theaterteksten, columns en boeken neer — iets waar hij nu tijdens zijn pensioen meer tijd voor zal hebben. Hoewel de zestiger van vele markten thuis is, is er één constante in zijn leven: het dorp Reningelst. “Alleen jammer dat de dorpskern niet iets groener is.”