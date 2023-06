“Ik had hem écht niet gezien, het spijt me”: automobilist (19) in tranen na ongeval dat advocaat (47) het leven kost

Heb je een originele Nederlands­ta­li­ge naam voor jouw zaak? Dan maak je binnenkort kans op de Maria Doolaeghe­prijs

N-VA-raadslid Koen Bultinck roept de nieuwe tweejaarlijkse Maria Doolaegheprijs in het leven en de kans is reëel dat die vanaf volgend jaar wordt uitgereikt in Diksmuide.