Hulpdiensten rukken massaal uit naar brand in houtzagerij

De oproep kwam maandagavond even voor 21 uur binnen. In een houtzagerij langs de Kerselaarstraat in Alveringem was een machine in brand gelogen. Dat zorgde al snel voor een hevige rookontwikkeling in de loods in kwestie. “Dankzij een bluspoging van de eigenaar en een snelle, efficiënte tussenkomst van de brandweer was de brand zeer snel onder controle”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweer Westhoek.