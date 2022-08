Gerda en Chris van café ’t Wieltje zetten zondag hun feestneus op

“Het is de eerste keer dat we dit doen maar mocht het een succes worden maken we er een jaarlijkse traditie van”, laat Jana (26) weten. Zij is de dochter van de uitbaters Gerda Allemeersch (59) en Chris Deman (54). ’t Wieltje’s Street Fest knalt zondag 28 augustus vanaf 12 uur. Je kan er genieten van bier, cocktails, mocktails, burgers, croques, pizza’s en desserts. Kinderen kunnen zich laten schminken, zich uitleven op een springkasteel of meedoen aan de spelletjes. Met een afterparty wordt het feest afgesloten. Iedereen is welkom.