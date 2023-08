Frituriste Maika (37) keert terug naar haar eerste liefde: “Mijn hart en ziel liggen in het onderwijs”

RESTOTIP. Brasserie De Kronemolen in Veldegem: “Dat dessert was hemels lekker”

Het is grote vakantie en daarom beslisten we dit keer om de kinderen mee te nemen tijdens ons culinair uitstapje op zaterdagavond. We keken dus uit naar een locatie waar er ook speelruimte is en kwamen terecht in De Kronemolen in Veldegem. De bediening met de brede glimlach en de heerlijke no-nonsense gerechten vielen bij ons en de kids in de smaak.