Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Veurne Andere stek én nieuw elan voor Historisch Veurne: “We maken er een echt volksfeest van”

Na vijf edities in het centrum vindt Historisch Veurne voor het eerst in Beauvoorde plaats. Verwacht zaterdag een dag boordevol activiteiten, van theaterwandelingen tot een retrokoers. “Een volksfeest zal deugd doen na de coronajaren”, nodigt toerismeschepen Jonas Bel (Veurne Plus) uit.

12:33