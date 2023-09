Broer en zus Missiaen nemen bekende Ieperse beenhouwerij Depuydt over: “Meteen verliefd op het pand en de ouderwetse charcuterie”

Joris (43) en zus Carmen Missiaen (46) van het Alveringemse bedrijf De Veurn’ Ambachtse nemen vanaf november de gekende slagerij Charcuterie Depuydt op de Grote Markt in Ieper over. “Melitta, het gezicht van de Ieperse zaak, slaat een nieuwe weg in. Beide zijn we al generatieslang actief in het vak. Deze overname zie ik eerder als een geschenk dan als een moeilijke beslissing”, reageert Joris. De grote vraag is of de préparé en het gehakt van ‘Puydtjes’ nog in de toonbank blijven liggen.