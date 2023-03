BINNENKIJKER. In Oeren, een dorp met amper 50 inwoners, staat domein van anderhalf miljoen euro te koop: "Villa, twee vakantiewoningen, stal én winkel"

“De buit loopt al in de honderddui­zen­den euro’s”: West-Vlaam­se politiezo­ne waarschuwt voor bende die paardenza­dels steelt

De inbrakenplaag in paardenpensions en -maneges in Vlaanderen veroorzaakt in het wereldje heel wat onrust. Dat merken ze ook bij de politiezone Polder. Die waarschuwt de inwoners voor de rondtrekkende bendes, want ondertussen loopt de totale buit al in de honderdduizenden euro’s.