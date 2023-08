HET VERHAAL VAN WEST. De Westhoek tijdens de Franse Revolutie: “‘Vieze’ patriotten van Ieper gingen zich moeien in Poperinge”

Wat Tom Waes voor Vlaanderen heeft gedaan, doet HLN deze zomer voor West-Vlaanderen. Amateurhistoricus Ivan Vanherpe uit Ieper, auteur van tientallen geschiedenisboeken over de provincie, selecteerde voor ons tien verhalen die de geschiedenis van de kustprovincie hebben bepaald. Vandaag gaat het over wat de Fransen in onze contreien allemaal kwamen uitvreten tijdens de Franse Revolutie. Het blijkt dat in die periode de ‘vete’ tussen Ieper en Poperinge nog werd versterkt, en dat dat de schuld was van Ieperlingen die samenspanden met de Franse vijand.