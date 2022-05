BELOOFD IS BELOOFD. Zo maakt Alveringem volop werk van veilige fietspaden tussen de dorpen

alveringemDe bestuursperiode in uw gemeente of stad is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Alveringem, een gemeente die onder meer investeert in digitalisering en toegankelijkere straten. En zullen veilige fietspaden uiteindelijk alle dorpen met elkaar verbinden?