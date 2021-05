Belgische staat moet 4,7 miljoen euro terugbetalen aan drie Alveringem, Wielsbeke en Jabbeke: “Overheid heeft jaren extraatjes aangerekend voor brandweerbescherming”

“Die bedragen waren meer dan het dubbele van wat wij vroeger betaalden”, vervolgt Liefooghe. “Er volgden voor 2011 en 2012 gelijkaardige rekeningen. Uiteraard hebben we ons daartegen verzet, samen met Jabbeke en Wielsbeke. De afrekeningen waren namelijk volkomen ondoorzichtig en de invordering van de supplementen kwam te laattijdig, want ze waren al verjaard. Liefst zeven jaar hebben we geprocedeerd, maar met succes. Het hof van beroep in Gent heeft beslist dat de Belgische staat alle onwettig geïnde supplementen moet terugbetalen, verhoogd met de intresten. Voor onze gemeente komt dat neer op 800.000 euro. Het is jammer dat we daarvoor zo’n lange juridische strijd hebben moeten voeren maar uiteraard zijn we bijzonder opgezet met het resultaat.” Hetzelfde horen we in Jabbeke die 2,5 miljoen euro terugkrijgt en Wielsbeke die ruim 1,4 miljoen euro mag verwachten