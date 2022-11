Alveringem plant namiddag ambiance met Yves Segers en Jo Vally

Zowel Yves Segers als Jo Vally zitten al jaren in het vak. De Vlaamse showbizz is gekleurd met hun talrijke hits. Van die muzikale parels kan je op 23 november vanaf 13.30 uur genieten in de sportzaal in Alveringem. De dienst Mens en Vrije Tijd nodigt de twee zangers uit in de hoop dat ze alle aanwezigen aan het zingen krijgen. Tickets in voorverkoop kosten tien euro, aan de deur vijftien euro. Bestellen kan op 058 28 88 81, mail naar cultuur@alveringem.be of contacteer één van de Alveringemse seniorenverenigingen.