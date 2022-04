Alveringem, Jabbeke en Wielsbeke krijgen miljoenen terug van overheid: “Komt goed van pas voor het herstel van landbouwwegen”

AlveringemAlveringem krijgt van de overheid 859.000 euro terug. De gemeente won, samen met Jabbeke en Wielsbeke, na acht jaar een juridisch gevecht over ten onrechte geïnde brandweerbijdragen. Burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V) van Alveringem houdt er een dubbel gevoel aan over.

“Uiteraard zijn we opgezet met het bereikte resultaat”, reageert Liefooghe. “We hebben net voor 730.000 euro herstelwerken aan verschillende landbouwwegen goedgekeurd dus het geld komt goed van pas. We betreuren het wel dat we acht jaar hebben moeten procederen om onverschuldigde bijdragen te recupereren. Plots moesten we betalen voor beroepskrachten uit Brugge en Oostende, dat was totaal van de pot gerukt.”

Geen extra diensten maar wel meer kosten

Begin 2014, nog voor brandweerzone Westhoek gevormd was, kreeg Alveringem plots een rekening in de bus. De overheid had een herberekening van de brandweerbijdragen gedaan. Met terugwerkende kracht moest Alveringem supplementen betalen voor prestaties van 2006 tot 2010. “Die bedroegen meer dan het dubbele van wat we vroeger betaalden. Drie jaar later volgden soortgelijke rekeningen voor 2011 en 2012”, schetst Liefooghe. “We hebben zelf geen brandweerkorps en betaalden steeds correct onze bijdrage in de kosten voor de brandweerbescherming door naburige korpsen. Er was niets veranderd aan die dienstverlening maar toch moesten we veel meer betalen.”

Ook Wielsbeke en Jabbeke kregen gelijkaardige facturen en dus klopten de drie gemeenten aan bij advocaat Arnoud Declerck van DLPA uit Kortrijk. Liefst acht jaar duurde de juridische strijd. In mei vorig jaar was er al een uitspraak in het voordeel van de drie gemeenten. De Belgische staat ging in Cassatie maar moet alsnog de onterechte bijdragen terugstorten, verhoogd met interesten. Voor Alveringem gaat dat over 812.000 euro met daarbij 46.000 euro aan interesten.

Geen risico

Sinds de brandweerhervorming loopt Alveringem geen enkel risico meer om zo’n onverwachte facturen in de bus te krijgen. “Dat risico is onbestaande”, benadrukt de burgemeester tot slot. “In de brandweerzone Westhoek, waartoe Alveringem behoort, werken we met transparante verdeelsleutels. Dat konden we van die facturen van de overheid niet zeggen.” Jabbeke krijgt 2,5 miljoen euro terug en Wielsbeke ruim 1,4 miljoen euro.