Alveringem is enige West-Vlaamse gemeente die niet is aangesloten bij BE-Alert: “Sociale media is even snel”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de behandeling van borstkanker in niet-erkende borstklinieken volledig stopzetten. Betekent dat het einde van de borstkliniek in AZ West in Veurne? Daar is het initiatief al van 2001 actief maar nog steeds niet erkend. “Spijtig dat er niet eerst met ons aan tafel is gegaan om de resultaten te bespreken”, reageert algemeen directeur Bert Cleuren. Want sinds de laatste aanvraag is er al heel wat veranderd in de kliniek.