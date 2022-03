Alveringem gaat voor een actieve zomer: “Ben je klaar voor de ultieme sportuitdaging?”

“Domein Wyckhuize spelen we dit jaar meer dan anders uit als een uitvalsbasis voor evenementen”, duidt schepen van Toerisme Sylvie Thieren (GemeentebelangenCD&V). “Ik denk maar aan de grote picknick op 22 mei, de summer games of Alveringem Avenue. Wat die zomerspelen betreft zullen we op 9 juli een parcours van 170 meter aanleggen vol hindernissen. In teams van vier tot vijf personen moet je die volledig kunnen afleggen. In de namiddag kunnen kinderen zich uitleven en ’s avonds volwassenen. Alveringem Avenue is nog een nieuwkomer op onze activiteitenkalender. Op 22 juli tussen 20 en 22.30 uur verwennen we onze inwoners en bezoekers met een leuke bar, lekker eten en tof straattheater. Alveringem gaat ook de humoristische toer op met een optreden van Gili en Hans Cools op 12 augustus.”