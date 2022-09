Alveringem dooft zijn monumentenverlichting

“De openbare verlichting is al jaren gedoofd tussen middernacht en 5 uur ’s morgens. Nu gaan we nog een stap verder”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V). “De verlichting van de zeven kerken en het gemeentehuis zal niet meer branden. Die monumenten zul je dus enkel overdag nog kunnen zien. Fluvius moet nog berekenen hoeveel winst we maken door die maatregel maar het zal alvast een verschil maken. Recent nog voerden we renovatiewerken uit aan het gemeentehuis. We zullen nog voorzetramen plaatsen want dubbele beglazing mag niet in het beschermde monument. Met het personeel zullen we overleggen of de thermostaat lager kan. Alle openbare gebouwen met een goede oriëntatie zijn uitgerust met zonnepanelen. Tot slot geven we binnenkort ons gemeentepersoneel de kans om een elektrische fiets te leasen.”