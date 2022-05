Alveringem daagt je uit om te lopen met nieuw evenement ‘Dare to Run’

Onder de noemer ‘Dare to Run’ wil Alveringem iedereen aan het lopen krijgen komende vrijdag. De start en aankomst zijn aan het woonzorgcentrum ’t Hoge in de Schooldreef. De kidsrun van 400 meter, voor kinderen van zes tot twaalf jaar, start om 19 uur, kost twee euro en iedereen krijgt een medaille. Voor wie ouder is, is er de keuze uit een omloop van 5,5 kilometer die start om 19.45 uur of 10 kilometer met startschot om 19.30 uur. Deelnameprijs is vijf euro. Langs het parcours geldt vrijdag een parkeerverbod. De 5,5 kilometer kronkelt door Hoogstraat, Zavel, Zavelhoek, Klarewal, Lindemolen en terug naar de Hoogstraat. Kies je voor de 10 kilometer dan gaat het van de Zavelhoek naar de Clamarastraat, Burgweg, Vrijestraat, Colaertshillestraat, Burgmolenstraat, Lindemolen en terug naar de Hoogstraat. Reserveren is verplicht en kan via deze link https://www.alveringem.be/daretorun. Je bent uiteraard ook welkom om de lopers aan te moedigen. Bij het woonzorgcentrum zal een springkasteel staan en is een bar.