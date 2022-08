Afvalintercommunale IVVO start campagne rond fruitstickers: « Die horen niet thuis tussen het gft-afval”

Westhoek“Fruitstickers lijken onschuldig omdat ze erg klein zijn, maar juist daarom houden we ze beter uit het gft-afval”, zegt Valentijn Despeghel, voorzitter van afvalintercommunale IVVO. Om mensen daarvan bewust te maken, zet het IVVO een campagne op poten. “Per volgeplakte spaarkaart planten we een boom.”

Op de site van IVVO in Ieper verwerkt een installatie alle groente-, fruit- en tuinafval (gft). “Deze installatie produceert groene stroom, maar het is van groot belang dat de fruitstickers uit het verwerkingsproces blijven”, aldus de voorzitter. “De regel is simpel: de fruitsticker moet bij het restafval, al de rest van het fruit mag in de gft-container. Mensen zijn zich meestal niet bewust dat ze de fruitstickers mee in de afvalcontainer werpen. Daarom starten we een campagne op.”

Passendaleveld

In het gemeentelijk infoblad van de IVVO-gemeenten en op de website van IVVO kan je flyers terugvinden waar de stickers kunnen worden opgeplakt. Per volle spaarkaart zal IVVO een boom aanplanten op een stuk grond aan het Passendaleveld in Ieper. Deelnemers aan de actie kunnen bij de aanplanting een handje toesteken. Ook scholen kunnen deelnemen aan de campagne. “Zij ontvangen een boom waar ze hun stickers kunnen opkleven”, weet Valentijn Despeghel. “Bij lokale handelaars voorzien we affiches en spaarkaarten in de groente- en fruitafdeling om klanten bewust te maken en te informeren. Bedrijven die hun personeel willen motiveren om beter te sorteren, kunnen ook deelnemen.”

Tot 31 december

De inzamelactie loopt van 1 september tot en met 31 december 2022. Flyers om fruitstickers te verzamelen zijn terug te vinden op www.ivvo.be/nieuws/fruitstickers of in het gemeentelijk infoblad. Volle spaarkaarten kunnen mensen binnenbrengen in het reyclagepark , op het gemeentehuis of bij de deelnemende handelaar in de buurt.

Volledig scherm IVVO-directeur Ann Desaegher, IVVO-medewerker Daphné Gouwy en voorzitter Valentijn Despeghel bij de voorstelling van het initiatief op de markt in Wijtschate. © Henk Deleu

