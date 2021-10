Zeventiger riskeert zes maanden cel voor doodknuppelen van das, maar blijft zijn onschuld volhouden

Marke/Oudenaarde/Hasselt “Ontroerend hoeveel troost een beeld kan bieden”: eerste permanente expo in uitvaart­groep in ons land geopend

9:54 In uitvaartcentrum Leiekant in Marke opende afgelopen zondag Nirvana, in samenwerking met uitvaartplanner Sereni. Het is de eerste permanente expo in een uitvaartgroep in België. Nirvana, van kunstenaars Johan Tahon en Stefan Peters, belicht de dood en afscheidsrituelen over de jaren heen.