WEER. Vanochtend kans op bewolking in Alken

Vijf dragqueens treden op in... een kerk: “Waar de pastoor zich omkleedde, trekken zij hun pluimen aan”

“Er zal nog nooit zoveel volk in de kerk gezeten hebben”, grapt horeca-ondernemer Steffen Heusdens (30), die woensdagavond een wel érg bijzonder evenement organiseert in de Minderbroederskerk in Sint-Truiden. Vijf dragqueens van Haus of Grace komen langs voor een wervelende show met 200 aanwezigen. “De stad sputterde eerst nog even tegen”, zegt Steffen. Er kwam zelfs een extra schepencollege aan te pas. Al bleek dat niet voor de meest voor de hand liggende reden te zijn.