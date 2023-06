WEER. Redelijk helder weer in Alken vanochtend

Wat te doen in Limburg dit weekend: van Aziatisch festival tot nieuwe honden­speel­boom­gaard ontdekken

Nog geen plannen dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Onze redactie zet je op weg met vijf leuke weekendtips in Limburg voor zaterdag 10 en zondag 11 juni. Op het programma vind je voor elk wat wils: van een dorpsfeest in Ham tot een prachtige tuin ontdekken in Heusden-Zolder. Zelfs aan viervoeters wordt gedacht!