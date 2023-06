WEER. Lichte regen en bewolking in Alken vanochtend

Parket vraagt 37 maanden cel voor twee Moldavi­sche fietsendie­ven: “Bende opereerde binnen heel Europa”

De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een celstraf van 37 maanden en een boete van 800 euro gevraagd voor twee Moldavische fietsendieven. Ze sloegen toe in fietsenwinkels en hadden vooral oog voor exclusieve racefietsen en mountainbikes. Volgens het parket maakten de twee deel uit van een vereniging fietsendieven, die in heel Europa actief was.