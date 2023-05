WEER. In Alken overwegend bewolkt weer vanochtend

Wijngaard op het dak van de Corda Campus in Hasselt: “in wijnbouw is deze techniek een zeer uniek gegeven”

Op het dak van de Corda Campus in Hasselt zie je voortaan 340 wijnranken. Wijnbouwer en professor Ghislain Houben wil op deze bijzondere manier aan wijnbouw doen in een stedelijke omgeving. “We willen proberen aantonen dat je het niet per se in een landelijke omgeving moet doen”, voegt Raf Degens, directeur van de Corda Campus, toe.