WEER. Helder weer in Alken vanochtend

Wel of geen fusie? Wellenaren trekken zondag naar de stembus: “Pas wanneer 20% van de inwoners komt opdagen, kunnen we tellen”

Het wordt nagelbijten in Wellen, nu zondag 11 juni. Van 8 tot 13 uur kunnen alle inwoners ouder dan 16 jaar in sporthal De Bloken terecht om hun stem uit te brengen. De vraag is eenvoudig: ‘Moet de gemeente Wellen fusioneren met één of meerdere buurgemeenten?’ Wellenaren kunnen daar ‘ja’ of ‘nee’ op antwoorden. “Tegen de avond zouden we moeten weten wat het resultaat van het referendum is”, zegt burgemeester Els Robeyns (Vooruit). “Op voorwaarde dat genoeg Wellenaren komen stemmen.”