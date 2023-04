Vrouw laat haar gedrogeerde hond agenten aanvallen en riskeert opnieuw celstraf: “Ik heb Brutus niet bewust amfetamines gegeven, denk ik”

Alken Bewoonster (44) riskeert een jaar cel voor ‘burenter­reur’ met hondendrol­len en extreme bedreigin­gen: “Ik maak uw leven tot een hel”

Hondendrollen op de terrassen gooien, banden lek steken... Een eigenares (44) van een flat aan de Steenweg in Alken riskeert een effectieve celstraf van een jaar, omdat ze de drie andere bewoners van het appartementsgebouw al jarenlang terroriseert. Zelfs de aanklager moest met de handen in het haar bekennen: “Dit is een van de meest verregaande zaken die ik al gezien heb.”