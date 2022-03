Vlaams minister Lydia Peeters maakt werk van onveilige gewestweg N754 na bezorgde brieven van basisschool B@S!S: “Veilige fietsroutes moeten prioriteit zijn”

Even terug naar september vorig jaar. Het was in die maand dat de leerlingen van basisschool de B@S!S in Alken met groot enthousiasme meededen aan de vijftiende ‘Strapdag’ (waarop je wandelend of fietsend naar school komt, red.), maar niet zonder zorgen. Zo merkten enkele leerlingen die dag op dat het niet voor iedereen zo eenvoudig is om met de fiets naar school te komen. Zeker niet voor de leerlingen uit Wellen, die meestal via de N754 naar school moeten fietsen. “Dat is een drukke en gevaarlijke straat waar auto’s er 70 kilometer per uur mogen rijden én er geen fiets- of voetpad is. Fietsers moeten dus de rijbaan gebruiken, wat heel wat kinderen en hun ouders omwille van de onveilige verkeerssituatie niet zien zitten", vertelt schooldirecteur Tim Jeuris.