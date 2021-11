Vier maanden cel voor zeventiger die das doodknuppelde

Hasselt Ticketver­koop voor ‘I love the 90's’ 2022 gaat van start

Op zaterdag 9 april 2022 kan je in de Trixxo Arena Hasselt terecht voor een nieuwe editie van ‘I love the 90’s – The party’. Organisator House of Entertainment investeerde ondertussen ook in een nieuw logo en een vernieuwde website.

27 oktober