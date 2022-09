Verhuurbedrijf Moduscreen Alken verwacht WK-drukte net voor de start: “Naar de Rode Duivels kijken in de winter vraagt een andere organisatie”

Het Alkense verhuurbedrijf beschikt zelf over een tiental schermen - LED of projectie - en werkt daarbovenop samen met een partner om meer schermen te kunnen voorzien. “Maar het regent nog niet aan offertes", zegt Daphné Smeyers als projectmanager bij Moduscreen. “Ongewoon is dat niet, aangezien de EK- en WK-drukte altijd wel last-minute oploopt. Zo krijgen we nog vaak twee dagen voor de eerste uitzending tal van telefoontjes en mails binnen met de vraag of we nog een scherm ter beschikking hebben.”

Wellicht moet de organisator ook nog wennen aan het feit dat het WK Voetbal dit jaar in de winter plaatsvindt. “Dat is een heel andere beleving, ook op organisatorisch vlak”, knikt Smeyers. “Buiten zitten in de zomer is geen probleem, maar nu moet dat groot scherm ergens binnen kwijt kunnen. Misschien dat de klant dit jaar iets langer moet nadenken over hoe hij dat zal organiseren? Voor de Stad Genk en enkele lokale voetbalclubs hebben we in ieder geval al apparatuur klaarliggen. We zijn ervan overtuigd dat de aanvragen in de loop van de komende weken nog meer zullen toenoemen.”