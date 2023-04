Vandalen richten schade toe in recreatiedomein ‘De Alk’

autosport Laurens Vanthoor wil met Porsche de 24 Uur van Le Mans winnen en wereldkam­pi­oen worden

Het FIA WEC is in het zuiden van Europa aangekomen en dat voor de twee manche van het WK dat dit jaar zeven races telt, waaronder de race in Spa-Francorchamps op 29 april. Het WK Uithouding kende in het tussenseizoen een enorme groei met de komst van diverse constructeurs in de Hypercar-topklasse, waaronder meervoudig wereldkampioen Porsche. In de gloednieuwe Porsche 963 zien we ook onze landgenoot Laurens Vanthoor en hij sprak in Portimao met HLN.be.