Nieuwe studierich­ting ‘Dierenver­zor­gings­tech­nie­ken’ vanaf 1 september op Hasp-O 5 in Sint-Trui­den

Vanaf 1 september bieden acht Vlaamse scholen van het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) de nieuwe studierichting ‘Dierverzorgingstechnieken’ aan, onder wie ook Hasp-O 5 in Sint-Truiden. “Dierenwelzijn krijgt in Vlaanderen terecht steeds meer aandacht. En nu dus ook in ons onderwijsaanbod”, zegt minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).