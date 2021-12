Roemeense seizoensarbeider neergestoken na uit de hand gelopen kaartspelletje in Alken

Limburg Op huizen­jacht in... Alken: “Voor een instapkla­re woning betaal je rond de 250.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe woning of benieuwd naar hoeveel huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen? Wij praten elke week met een lokale immomakelaar die ons wat meer vertelt over zijn of haar gemeente. Deze week zetten we Alken in de kijker. Een landelijke gemeente met een directe verbinding naar steden zoals Hasselt en Sint-Truiden. Samen met Anneke Winkelmolen van Era Nobis gingen we op onderzoek.

16 december