Ridderschap van de Roerstok der Brouwers slaat Jeroen Dehaese van Alken-Maes tot ridder

Hasselt Weg met de saaie boekenrek­ken: stad investeert 160.000 euro in vernieuwd bezoekers­ont­haal ‘Visit Hasselt’

Toeristen die voor het eerst een bezoekje aan Hasselt brengen of inwoners die meer info over hun stad willen, kunnen voortaan terecht in het gloednieuwe interieur van Visit Hasselt. Bezoekers snuisteren er tussen vernieuwde inspiratiebrochures, typisch Hasseltse producten en kunstkaartjes van lokaal talent. “Een make-over van 160.000 euro die van deze plek nóg meer een ‘open-toerismehuis’ moet maken”, aldus schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA).

19 april