HUIZEN­JACHT. Meeuwen en Gruitrode in Oudsbergen, omgeven door het groen: “De vele fiets-en wandelrou­tes zijn hier een troef”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze keer bezoeken we Meeuwen en Gruitrode in Oudsbergen. “Je woont hier wat verder van de opritten tot de autosnelweg, dat vertaalt zich ook in goedkopere vastgoedprijzen”, zegt Joris Geens van Jansen Vastgoed.