Onderzoek naar weduwe van buschauffeur Sierre die zich uitgaf voor onthaalmoeder: “We zijn bang dat ze op de vlucht zal slaan”

PXL-medewer­kers krijgen zelftest per post

14 mei De Vlaamse overheid stelt testkits ter beschikking aan de onderwijsinstellingen zodat medewerkers corona-zelftesten kunnen afnemen. Deze testkits worden in de loop van de volgende weken geleverd. “Van zodra wij de zelftesten in ons bezit hebben zullen we deze per post opsturen naar al onze collega’s”, zegt algemeen directeur van PXL Ben Lambrechts.