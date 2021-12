Onderzoek naar verdacht overlijden in Alken

Hasselt Nieuwe postgradu­aat rond hoogbe­gaafd­heid is schot in de roos: “Zelfs al mensen op de wachtlijst gezet”

Het nieuwe postgraduaat rond hoogbegaafdheid blijkt aan Hogeschool PXL een schot in de roos. De dertig plaatsen waren meteen ingevuld, waarna er nog eens vijf extra plaatsen werden vrijgemaakt en een wachtlijst werd geopend. “Op voorhand weet je nooit in welke mate een opleiding succesvol zal zijn. In dit geval was er vanuit het werkveld veel vraag naar professionalisering rond hoogbegaafdheid in de klas”, vertelt coördinator Michelle Dewulf.

