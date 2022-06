Limburgse landbouwers trekken op straat tegen stikstofakkoord: “Zelfs hectaren vol fruitbomen zullen door het akkoord moeten wijken”

Fruittelers

“In de eerste plaats zijn er veel landbouwers die aan veeteelt doen die de afgelopen weken op straat zijn gekomen, maar ook de fruittelers zijn heel bezorgd", vertelt Kris Franssens die in Alken een fruitbedrijf runt. “We zijn vandaag met zo’n 30 jonge landbouwers de straat op gekomen om onze zorgen duidelijk te maken. Als dat stikstofakkoord er effectief komt, zullen in het zuiden van Limburg verschillende hectaren fruitbomen moeten verdwijnen want ook wij zijn de dupe van het akkoord.”

“Wat we willen is dat er geluisterd wordt”, klinkt het. “De bereidheid tot actie is heel groot. Dat hebben we de afgelopen tijd wel bewezen. Nu willen we in dialoog gaan want het stikstofakkoord is duidelijk boven de hoofden van de landbouwers en met te weinig kennis van zaken ontstaan. Wij zijn heel boos. Bedrijven sluiten op basis van cijfers die niet correct zijn, de landbouw die iedereen nodig heeft voor zijn eten zo zwaar viseren en ten slotte wel veel ruimte geven aan industrie om zich uit te breiden? Dat gaat er bij ons niet in.”