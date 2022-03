Kies een naam voor de korte-ketenmarkt in Alken

Op een korte-ketenmarkt kan je rechtstreeks van lokale boeren en producenten kopen. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat er minder voedselverspilling is en zo de voedselketen in de gemeente duurzamer maken. Voor de korte keten markt die in het Laagdorp zal komen, is de gemeente nog op zoek naar een geschikte naam. Daarvoor is de mening van de bewoners belangrijk. Er zijn enkele namen voorgesteld waar de bewoners op kunnen stemmen. Om het Alkens dialect levend te houden, is ervoor gekozen om het merendeel van de keuzemogelijkheden in het Alkens dialect op te stellen. Wil jij graag inspraak in hoe de korte keten markt zal heten? Stem dan nog voor jouw favoriete naam tot en met 13 maart. Stemmen kan via deze link. Meer informatie vind je hier.